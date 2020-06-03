Премьера видео прошла на фестивале Vienna Shorts.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted . Ролик опубликован на YouTube-канале певца.

Известно о том, что анимацией для клипа занимались специалисты из Испании, Украине, Канаде, США, России. Идея видеоролика принадлежит Денису Щукину.

Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что‑то невероятное отметил Дорн

Премьера клипа состоялась на фестивале Vienna Shorts.

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров спел "песню простаты".

Видео:Иван Дорн/YouTube