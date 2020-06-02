Филипп Киркоров спел "песню простаты"

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган.

Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты". Музыкант появился в необычном для него образе в рамках программы #вмаскешоу от телеканала СТС. Народный артист России спародировал программу Елены Малышевой о здоровье. Отрывок с выступления звезды шоу-бизнеса опубликован в Telegram-канале блогера Anton S Live.

Во время шоу Киркоров также высмеял онлайн-концерт певца Леонида Агутина, а после назвал Юрия Лозу "никому не нужным аппендицитом". В конце герой программы спел песню о простате и разрешил себя помассировать.

Победителя шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в плагиате.

Видео: Telegram / Anton S Live