Эксклюзивный выпуск шоу планировали снять к запуску стримингового сервиса HBO Max.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что съемки специального эпизода "Друзей" начнутся в августе. Об этом сообщает Independent со ссылкой на создателя шоу Марту Кауффман.

По словам Марты Кауффман, шоу будут снимать с середы по конец августа. В итоге проект выпустят к запуску стримингового сервиса HBO Max. Ранее съемки шоу отложили из-за пандемии коронавируса.

К своим ролям в сериале новый "Друзей" вернутся Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Ранее мы сообщали о том, что автор "Рика и Морти" Дэн Хармон снимет новый мультсериал для Fox.

Фото:друзья/вк