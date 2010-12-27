Съемки фильма о Началовой вызвали скандал

Актерам, исполняющим главные роли, грозит штраф за несоблюдение условий контракта.

Работа над биографическим фильмом о жизни российской певицы Юлии Началовой только началась, но уже обернулась крупным скандалом. По некоторым данным, актерам, исполняющим главные роли, грозит штраф за несоблюдение условий контракта. Об этом пишет издание "Собеседник".

Главные роли в ленте достались Марине Орловой и Алексею Гаврилову. Они сыграют Юлию Началову и ее бывшего мужа Евгения Алдонина. Согласно контракту, они не имеют права ничего рассказывать о съемках. Однако вопреки этим строгим требованиям актеры опубликовали в Instagram фотографии со съемочного процесса. Теперь им грозит штраф.

Кроме того, экс-футболист Евгений Алдонин заявил, что с ним по поводу съемок никто не консультировался. На "Первом канале", по заказу которого якобы снимают байопик о певице, уверяют, что никакого отношения к начавшемуся процессу не имеют.

Ранее мы писали, что в студии нашли последнюю песню Юлии Началовой "Останься".

Фото: Instagram / marinaorlovaofficial, alexey_lemar, julianachalova