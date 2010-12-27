В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой "Останься"

Вскоре выйдут фильм и книга, посвященные жизни и творчеству певицы.

Бывший PR-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о готовящемся крупном телевизионном проекте в память об умершей артистке. Об этом пишет издание ФБА "Экономика Сегодня".

Подробности Исаева не сообщила. Однако известно, что проект будет "очень необычным". Женщина заявила, что в студии нашли песню Началовой "Останься", о существовании которой никто не знал. Вскоре выйдет книга о жизни и творчестве певицы, а продюсер Андрей Загорский вернулся к съемкам фильма о трагической судьбе Юлии Началовой.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась вечером 16 марта в реанимации одной из московских клиник. Артистку госпитализировали с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Началову прооперировали, однако это не помогло. Певица умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Похороны состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище.

Фото: Instagram / julianachalova