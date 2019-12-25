  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что препарат от подагры эффективен при лечении коронавируса
Сегодня, 14:14
116
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что препарат от подагры эффективен при лечении коронавируса

0 0

Препарат подавляет процесс репликации вируса в зараженных клетках.

Ученые из США выяснили, что препарат пробенецид, которые применяется для лечения подагры, может бороться с распространением COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Стало известно, что пробенецид подавляет процесс репликации вируса в зараженных клетках, тем самым предотвращая его распространение в организме. Клинические исследования проводились на хомяках. Выяснилось, что препарат можно применять как до, так и после заражения против коронавируса и гриппа.

Кроме того, препарат способен повысить эффективность действия других препаратов. Сейчас пробенецид используется в том числе, чтобы усилить действие некоторых антибиотиков. Клинические исследования должны начаться в течение года.

Ранее мы писали, что во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, подагра
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии