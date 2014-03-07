Ученые выяснили, что во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин

Женщины при этом никак не зависят от лунных циклов.

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) провели исследование и пришли к выводу, что во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин. Дело в том, что лунные циклы влияют на качество сна мужчин, а на женщин они никак не влияют. Статья опубликована в Science of the Total Environment.

Так, ученые проанализировали данные о сне 492 женщин и 360 мужчин. Оказалось, что более низкая эффективность сна была у мужчин, сон которых пришелся на период растущей Луны.

В настоящий момент ученые не могут найти объяснения этому феномену. Предполагается, что мужчины могут быть более восприимчивы к рассеянному лунному циклу, он может тревожить их сон.

Ранее мы писали, что двадцать человек залезли на звезду главного здания МГУ.

Фото: pixabay