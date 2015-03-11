Двадцать человек залезли на звезду главного здания МГУ

Руферы провели несколько часов на крыше университета.

Двадцать человек залезли на звезду главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова в российской столице. Руферы попали на видеозаписи очевидцев. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По информации от информационного агентства, инцидент произошел утром 14 сентября. Установлено, что группа нарушителей общественного спокойствия поднялась на высоту, которая превышает 230 метров. Один из участников вылазки рассказал о том, что вместе с друзьями дождался, пока охранник уснет. После этого банда незаметно пробралась в здание.

На то, чтобы подняться на крышу МГУ у молодежи ушло около часа. На самой звезде они провели около двух часов. Известно, что руферы провернули свое дело в День города, который отмечался в Москве 11 сентября. Внизу у здания группу нарушителей встретили правоохранительные органы. После этого подозреваемых доставили в отделение полиции. Там молодые люди написали объяснительные и отправились по домам.

Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ.

Фото: Pixabay.com