Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ. Во время посещения с рабочим визитом физтеха имени Капицы в городе Долгопрудный чиновник вспомнил, что учился в школе хорошо, а родителям не приходилось ему помогать с выполнением домашнего задания. Однако они давали рекомендации по выбору вуза для дальнейшего образования. В МГУ он не смог поступить, так как для зачисления ему не хватило полбалла.
Я неплохо учился... Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось. Но зато они помогали мне в жизни с тем, в том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабмина РФ напомнил, что помощь взрослых нужна преимущественно дошкольникам. В дальнейшем ребенок приобретает самостоятельности, занимаясь уроками.
Учащиеся физтеха имени Капицы не смогли решить задачу Мишустина.
Фото: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все