Глава правительства РФ вспомнил в День знаний, что хорошо учился в школе.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ. Во время посещения с рабочим визитом физтеха имени Капицы в городе Долгопрудный чиновник вспомнил, что учился в школе хорошо, а родителям не приходилось ему помогать с выполнением домашнего задания. Однако они давали рекомендации по выбору вуза для дальнейшего образования. В МГУ он не смог поступить, так как для зачисления ему не хватило полбалла.

Я неплохо учился... Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось. Но зато они помогали мне в жизни с тем, в том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ напомнил, что помощь взрослых нужна преимущественно дошкольникам. В дальнейшем ребенок приобретает самостоятельности, занимаясь уроками.

Учащиеся физтеха имени Капицы не смогли решить задачу Мишустина.

Фото: Правительство России