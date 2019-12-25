Ученые выяснили, что Луна по-разному влияет на сон мужчин и женщин

В эксперименте приняли участие 852 человека.

Ученые из Швеции провели исследование и выяснили, что Луна влияет на сон человека. При этом она оказывает разное воздействие на сон мужчин и сон женщин. Об этом сообщается в журнале Science of the Total Environment.

Так, в исследовании приняли участие 852 человека в возрасте от 21 до 81 года. Ученые потратили на сбор данных несколько лет, чтобы изучить разные факторы, которые воздействуют на сон.

Выяснилось, что на сон людей оказывают влияние лунные циклы. Так, у мужчин качество сна по мере нарастания лунного цикла снижается примерно на 3,4%, а время бодрствования растет в среднем на 20 минут в сутки. На женщин Луна такого заметного воздействия не оказывает. Это вызвало дополнительные вопросы у авторов исследования.

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