Юлию Началову проводили в последний путь

Проститься с певицей пришло около тысячи человек.

В Москве состоялась церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Артистку проводили в последний путь бурными аплодисментами. Об этом сообщает ТАСС.

В центре траурного зала был установлен белый гроб, украшенный сотней цветов. Фотографии артистки на больших экранах сменялись под музыку. Проститься с Юлией пришли около тысячи человек. Среди них был бывший муж певицы Евгений Алдонин и их дочь Вера. На прощании также присутствовали звезды российского шоу-бизнеса — Лариса Долина, братья Запашные, Бари Алибасов, Филипп Киркоров и другие.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу привезли в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Артистку прооперировали, однако это не помогло. Она умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.

21 марта Началову похоронили на Троекуровском кладбище (участок № 17), рядом с могилой политолога Игоря Малашенко.

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Видео: Instagram / lukmedia.ru