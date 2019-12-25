Съемки сериала "Король и Шут" завершились в Выборге

Зрители увидят проект в 2023 году.

В Выборге завершились сериала о панк-группе "Король и Шут". Проект выйдет на "Кинопоиске" в 2023 году, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В основе сериала лежит история отечественной панк-группы "Король и Шут" и ее фронтмена Михаила Горшенева. В сериале покажут знакомство участников музыкальной группы, расскажут об их творчестве и гибели Горшка в 2013 году. Также зрители увидят фэнтези-линию, в которой примут участие сказочные персонажи из треков "Короля и Шута".

Роли исполнили Константин Плотников, Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Лера Зоидова, Дарья Мельникова, Вера Вольт.

В апреле петербуржец за 1 млн продавал плакаты КиШа с автографами всех музыкантов.

Фото: пресс-служба Кинопоиска