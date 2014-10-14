Петербуржец за 1 млн продает плакат КиШа с автографами всех музыкантов

Продавец объявления подчеркнул, что стоимость будет увеличиваться со временем.

Петербуржец на сайте объявлений "Авито" выставил на продажу плакат с автографами всех музыкантов группы "Король и шут". Автографы оставили после записи первого концертного альбома "Ели мясо мужики" на студии "Добролёт" в октябре 1999 года.

В объявлении указали, что Вещь коллекционная, оригинальная, будет отлично смотреться на стене, привлекая завистливые взгляды, возможно такого набора автографов больше не существует, стоимость будет увеличиваться со временем.

Продавец отметил, что покупка плаката станет хорошим подарком или инвестицией на будущее.

Ранее петербуржец решил продать 2 доллара за 2,5 млн рублей. Житель Петербурга указал в объявлении, что согласен на разумный торг.

Фото: Авито

