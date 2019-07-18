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Видео: около Дворцовой площади проходят съемки фильма "В шаге от рая"

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Он создается продюсерским центром "Инферно".

В центре Петербурга 18-го июля проходят съемки фильма "В шаге от рая". Корреспонденту Piter.TV удалось побывать на месте событий.

В связи с проведением съемок ограничили движение транспорта на набережной реки Мойки. Ограничения продлятся до 15 часов 18-го июля. Они коснулись участка от Зимней канавки до Певческого моста.

Известно, что проект создается продюсерским центром Ивана Архипова "Инферно". Студия сняла такие работы как "Знахарь", "Мажор 3", а также клипы Тимура Родригеза и группировки "Ленинград". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Японии из-за поджога студии аниме погибли 23 человека. 

Видео: Piter.TV

Теги: в шаге от рая, набережная мойки, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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