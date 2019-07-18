В Японии из-за поджога студии аниме погибли 23 человека

Сегодня утром, 18 июля, в Японии в студии Kyoto Animation из-за поджога погибли 23 человека.
Как сообщают японские СМИ, в 3-этажное здание, где располагалась студия аниме Kyoto Animation, ворвался 41-летний мужчина, облил горючей смесью помещения и поджег. Ранее сообщалось, что погибло на пожаре 13 человек. Сейчас стало известно, что на месте пожара обнаружили тела еще 10 человек.
На данный момент погибших 23 человека, еще 35 человек находятся в больнице.
Сегодня ранее: ЧП на Калининской АЭС, отключены три энергоблока из четырёх.
Видео: NHK
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