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В Японии из-за поджога студии аниме погибли 23 человека

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В офис студии ворвался 41-летний мужчина, облил все горючей смесью и поджег.

Сегодня утром, 18 июля, в Японии в студии Kyoto Animation из-за поджога погибли 23 человека.

Как сообщают японские СМИ, в 3-этажное здание, где располагалась студия аниме Kyoto Animation, ворвался 41-летний мужчина, облил горючей смесью помещения и поджег. Ранее сообщалось, что погибло на пожаре 13 человек. Сейчас стало известно, что на месте пожара обнаружили тела еще 10 человек. 

На данный момент погибших 23 человека, еще 35 человек находятся в больнице.

Сегодня ранее: ЧП на Калининской АЭС, отключены три энергоблока из четырёх.

Видео: NHK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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