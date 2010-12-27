ЧП на Калининской АЭС: Отключены три из четырёх энергоблоков

Отключение произошло из-за короткого замыкания на ОРУ.

Сегодня утром, 18 июля, на Калинской АЭС были отключены три энергоблока из четырех.

ЧП произошло в 5 часов 5 минут из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве. Из-за замыкания отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4. Энергоблок №3 работает в штатном режиме. Отключения трех энергоблоков не связано с их основным оборудованием.

Реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. А энергоблоки №1 и №2 разгружены. В работу они включатся после выяснения причин ЧП.

Фото: ВК, Калининская АЭС