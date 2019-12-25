Съемки концерта "Петровский Новый Год" ограничат движение в центре Петербурга

Съёмки пройдут с 00:00 6 декабря до 8:00 декабря.

В Петербурге приступают к съемках концерта "Петровский Новый Год", в связи с чем в городе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Съёмки пройдут с 00:00 6 декабря до 8:00 декабря. Движение транспорта временно ограничат путем сужения проезжей части справа на четной стороне набережной реки Мойки напротив Певческого моста (в направлении от Волынского переулка к Конюшенному переулку).

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат движение 4 декабря по Малому проспекту Петроградской стороны почти на год.

Фото: pexels.com