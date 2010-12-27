Съемки кино затруднят движение транспорта в центре Петербурга

Изменения на дорогах начались с 9 сентября.

Съемки художественного фильма "Новые приключения" ограничили движение на ряде улиц, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 18.00 понедельника опустеют от машин площади Островского и Зодчего Росси. В то же время с 11 сентября перекроют набережную Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади на период. Закрыт участок будет до 07:00 12 сентября.

15 сентября с 13.00 до 22.00 движение будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течении часа по Б. Морской ул. от Исаакиевской пл. до Кирпичного пер. и перекрестку Б. Морская ул. – Гороховая ул.

16 сентября с 06:00 до 13:00 не получится проехать по набережной Зимней канавки от Мойки до Миллионной улицы, а также на Миллионной улице от Дворцовой площади до дома № 30.

Будут запрещены и остановки автотранспорта по следующим адресам:

с 20.00 08 сентября до 10.00 10 сентября по пл. Островского, ул. Зодчего Росси;

с 06.00 11 сентября до 07.00 12 сентября по наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Исаакиевской пл.;

с 06.00 14 сентября до 22.00 15 сентября по Б. Морской ул. от Исаакиевской пл. до Кирпичного пер.;

с 07.00 15 сентября до 21.00 16 сентября по наб. Зимней канавки от наб. р. Мойки до Миллионной ул., Миллионная ул. от Дворцовой пл. до д. 30 по Миллионной ул.

Кроме того, в связи с проведением 23-й Генассамблеи Всемирной туристической организации ожидаются похожие изменения на дорогах с 10 сентября. Так, с 00.00 до 24.00 не получится проехать по Водопроводному и Минскому переулкам. Также по некоторым адресам станет осуществляться парковка по пропускам:

10 сентября с 00.00 до 24.00 по Водопроводному пер., Потемкинской ул. от ул. Чайковского до Захарьевской ул., наб. р. Пряжки от д. 8 до ул. Декабристов, Минскому пер., ул. Декабристов от наб. Крюкова кан. до Минского пер., парковка на Смольной наб. напротив д. 6-8, Потемкинская ул. от Захарьевской ул. до Шпалерной ул.;

9 и 13 сентября с 00.00 до 24.00 по Конногвардейскому бул. (нечетной стороне в направлении от пл. Труда к Сенатской пл., от Сенатской пл. до Замятина пер.) и Вознесенскому пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

12 сентября с 00.00 до 24.00 по наб. Обводного канала от Масляного пер. до д. 74.

Ранее Piter.TV рассказывал о съемках фильма "Новые приключения" .

Фото: krti.gov.spb.ru