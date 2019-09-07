В Петербурге проходят съемки фильма "Новые приключения"

Из-за этого перекрыто движение в центре города.

Сегодня, 7 сентября, в Петербурге снимают фильм "Новые приключения". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места съемок.

В центре Северной столицы на Миллионной улице воссоздана акция "Бессмертный полк", играет оркестр и составлена колонна байкеров. Все это сделано для съемок фильма.

Кроме того, в комитете по транспорту рассказали, что из-за съемок все того же фильма "Новые приключения", 8 и 9 сентября с 06:00 до 08:00 для движения судов будет закрыт участок Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста. Перекрывать территорию будут не больше 10 минут каждый час.

Ранее Piter.TV сообщал, что звезду Marvel пригласили в фильм "Миссия невыполнима 7".

Видео: Piter.TV