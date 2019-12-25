В Петербурге стартовали съемки болливудского блокбастера "Производство 70"

Это первый зарубежный проект с государственной субсидией для киносъемок в России.

В Петербурге начались съемки индийского фильма под названием "Производство 70". Главные роли в проекте исполняют популярные болливудские звезды. Об этом рассказали в пресс-службе Expocontent.

Сообщается, что это первый зарубежный проект, который получил государственную субсидию для киносъемок в России. Деньги выделили Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром в рамках федеральной программы рибейтов. Авторам кино компенсируют около 46 млн рублей из заявленного на производство бюджета.

Съемки блокбастера продлятся в Петербурге до конца сентября. На улицах города развернутся настоящие шпионские игры с погонями и каскадерскими трюками. Их постановщиком выступил известный российский каскадер Виктор Иванов.

Ранее мы писали, что из-за съемок фильма "Воланд" в Петербурге ограничат движение транспорта.

Фото: пресс-служба Expocontent