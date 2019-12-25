Съемки фильма "Комитет" ограничат движение в Кировском районе Петербурга 13 ноября

Машины не смогут проехать по ряду улиц с 07:00 до 18:00.

В воскресенье, 13 ноября, в съемки Кировском районе Петербурга пройдут съёмки фильма "Комитет". Работа киношников временно ограничит движение на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Так, в период с 07:00 до 18:00 машины не смогут проехать по участку Сивкова переулка от Тракторной улицы до Балтийской улицы, а также по Балтийской улице от Кировской площади до Майкова переулка и в Лермонтовском переулке на участке от Балтийской улицы до улицы Швецова. Кроме того, будет полностью перекрыт Тургеневский переулок.

За период с 00:00 до 18:00 остановку транспорта запретят в Сивкове переулке, на Балтийской улице, в Лермонтовском и Тургеневском переулках.

Ранее мы сообщили о том, что съезд на развязке КАД с Парашютной улицей будет полностью перекрыт в ночь на 13 ноября.

Фото: Piter.TV