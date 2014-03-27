Съезд на развязке КАД с Парашютной улицей будет полностью перекрыт в ночь на 13 ноября

На 12-ом км кольцевой автодороги пройдут монтажные работы.

В ночь с 12 на 13 ноября для водителей в Петербурге будет временно недоступен съезд на развязке КАД с Парашютной улицей. О ограничении на участке сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будет перекрыто на время монтажных работ, которые будут проходить 12-м км КАД.

Автолюбители не смогут проехать по съезду с 23:00 12 ноября и до 05:00 13 ноября. В организации просят извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что с 12 ноября ремонт трамвайных путей ограничит движение на Наличной улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"