С 12 ноября ремонт трамвайных путей ограничит движение на Наличной улице

Пассажиров предупредили о временной невозможности проезда на трамвае по участку от Малого проспекта Васильевского острова до улицы Нахимова.

Очередные работы по замене трамвайных путей пройдут на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга. Пассажиров предупредили о временном ограничении движения электротранспорта с 12 ноября по 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротрнас".

В указанный период будет закрыт участок от Малого проспекта В.О. до улицы Нахимова.

Кроме того, на это время изменятся маршруты трамваев № 6 и № 40. Так, маршрут № 6 будет пролегать от от остановки "19-й линия В.О." до "Площади Ленина". От 19-ой линии будет стартовать и 40-ой трамвай, конечной остановкой в маршруте станет Тихорецкий проспект.

Ранее мы сообщили о том, что с 3 ноября в трех районах Петербурга ограничили движение транспорта

Фото: Piter.TV