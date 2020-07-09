С 3 ноября в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

В список попали Московский, Петроградский и Калининский районы.

С 3 ноября в трех районах Петербурга введут ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В Калининском районе до 26 ноября специалисты будут проводить работы по реконструкции светофора. Из-за этого ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта.

В Петроградском районе до 16 ноября специалисты будут заниматься работами по прокладке электрокабеля. Поэтому водители не смогут проехать по улице Академика Павлова на участке от Аптекарской набережной до Уфимской улицы.

До 14 ноября в Московском районе перекроют участок Ташкентской улицы у Парфеновской улицы.

Ранее на Piter.tv: из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города.

Фото: Piter.tv