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Съемки фильма ограничат проезд по Кожевенной линии на два дня
Сегодня, 11:19
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himif

Съемки фильма ограничат проезд по Кожевенной линии на два дня

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Съемки пройдут с 05.00 12 октября до 23.00 14 октября.

На Васильевском острове ожидаются ограничения движения в связи со съемками художественного фильма "Капитан Волконогов бежал". Как сообщили в пресс-службе КРТИ, съемки продлятся с 05.00 12 октября до 23.00 14 октября.

В это время проезжую часть справа вдоль дома №27/1 по Кожевенной линии в направлении к Большому проспекту В.О. сузят. Также в указанные часы будет запрещена остановка по Кожевенной линии на участке от Косой линии до д. 27/1 по Кожевенной линии.

Также на улице Рентгена до конца апреля затруднится проезд из-за прокладки теплосети.

Фото: pixabay; пресс-служба КРТИ

Теги: дорога, фильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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