Съёмки фильма "Тигр 3" на несколько дней ограничат движение в центре Петербурга

Движение будет ограничено с 21 по 24 августа включительно.

С 21 по 24 августа в центре Петербурга будет ограничено движение транспортных средств. В это время будут проходить съемки боевика "Тигр 3", сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Движение будет прекращено:

21 августа с 07:00 до 14:00 — по Садовой улице и площади Тургенева;

22 августа с 08:00 до 19:00 — по набережной канала Грибоедова, Чебоксарскому переулку и Итальянской улице;

23 августа 06:30 до 14:00 — по Миллионной улице и набережной Зимней канавки, до 20:00 — по Львиному переулку и набережной канала Грибоедова и до 22:00 по — Вознесенскому проспекту. Движение транспорта по Малой Морской улице вдоль дома № 23 будет ограничено путем сужения проезжей части справа.

Также на время съемок запрещено парковаться:

20 августа с 6:00 до 7:00 21 августа — на четной стороне Садовой улицы от площади Тургенева до Лермонтовского проспекта, с 14:00 до 22:00 21 августа — на четной стороне Садовой улицы от площади Тургенева до Лермонтовского проспекта, до 22:00 21 августа — на Английском проспекте от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева;

21 августа с 6:00 до 8:00 22 августа — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, в Шведском и Чебоксарском переулках, на Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 4;

с 8:00 до 22:00 22 августа — в Шведском переулке;

22 августа с 6:00 до 6:00 23 августа — в Львином переулке, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 97 до дома 107 и четной стороне от дома 96 до дома 100, а также на нечетной стороне Вознесенского проспекта от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и четной стороне от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;

с 19:00 до 22:00 22 августа — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 4 и в Чебоксарском переулке;

22 августа с 8:00 до 6:30 23 августа — на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки и Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 33 по Миллионной, до 12:00 23 августа — на Миллионной улице от дома 33 по Миллионной до Мошкова переулка;

с 8:00 до 22:00 24 августа — на нечетной стороне улицы Восстания от дома 15 по улице Восстания до Невского проспекта.

Ранее мы писали, что съемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге на пять дней.

Фото: pixabay.com