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Съемки фильма ограничат проезд на Васильевском острове
Сегодня, 10:04
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Съемки фильма ограничат проезд на Васильевском острове

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Затрудненное движения ожидает автомобилистов с ночи 3 октября до вечера 4 октября.

Съемки художественного фильма "Капитан Волконогов бежал" ограничат движение транспорта на Васильевском острове. Как сообщили в пресс-службе КРТИ, затруднится проезд по Среднему проспекту от 18-19 линий В.О. до 22-23 линий В.О.

С 03.00 3 октября до 21.00 4 октября участок проспекта займут съемками, движение автомобилей будет полностью прекращено. Отмечается, что общественный транспорт сможет двигаться по данному участку, его проезд будут приостанавливать не более, чем на 10 минут в течение часа. Кроме того, с 16.00 2 октября до 21.00 4 октября на упомянутой территории введут запрет остановки.

Ранее мы писали, что на развязке КАД Петербурга с ЗСД ограничат движение до ноября.

Фото: pixabay; пресс-служба КРТИ

Теги: ограничение движения, фильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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