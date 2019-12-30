"Воздух" станет препятствием для петербургских автомобилистов

Съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе города.

Съемки ООО "Сага" художественного фильма "Воздух" на несколько дней станут препятствием для свободного передвижения автомобилей в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом 10 января предупредила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Полностью прекратится движение с 7 утра 15 января до 10 вечера 19 января по Витебской улице в пределах Лоцманской и Мясной улиц и в те же часы каждый день с 15 по 19 января по Витебской улице от Мясной до домов №11 и 13 и по Мясной улице от набережной реки Пряжки до дома №16.

С 22.00 до 7.00 по тем же адресам и в те же числа будет невозможна остановка транспорта.

В Петербурге продлят автобусный маршрут № 136 до станции метро "Чернышевская".

Фото: Piter.TV: пресс-служба КРТИ