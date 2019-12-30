В пятницу, 10 января, стало известно о том, что В Петербурге продлят автобусный маршрут № 136 до станции метро "Чернышевская". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
Изветсно, что нововведение вступит в силу с 13 января. Отмечается, что помимо маршрута "Пассажиравтотранс" увеличил время работы автобусов на два часа.
Общественный транспорт будет следовать по маршруту метро "Чернышевская" – по Кирочной улице, улице Восстания, улице Рылеева, улице Радищева, Кирочной улице, Потемкинской улице, Шпалерной улице и далее по действующей трассе.
Ранее мы сообщали о том, что в новогодние каникулы петербургские дворы ежедневно убирали около 5 тысяч дворников.
Фото:pixabay
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