В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в новогодние каникулы петербургские дворы ежедневно убирали около 5 тысяч дворников. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.
Отмечается, что акцент в уборке был сделан на обработку территорий противогололёдными материалами и ликвидацию мусора на газонах, контейнерных площадках и проездах. Отмечается, что за время новогодних праздников эксперты сделали замечания по уборке по семи адресам.
Помимо дворников дворы Северной столицы убирали 430 единиц спецтехники.
Ранее мы сообщали о том, что гребень антициклона унесет осадки из Петербурга.
Фото:Piter.TV
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