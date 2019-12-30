Кроме того, каждый день было задействовано до 430 единиц специализированной уборочной техники.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в новогодние каникулы петербургские дворы ежедневно убирали около 5 тысяч дворников. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

Отмечается, что акцент в уборке был сделан на обработку территорий противогололёдными материалами и ликвидацию мусора на газонах, контейнерных площадках и проездах. Отмечается, что за время новогодних праздников эксперты сделали замечания по уборке по семи адресам.

Помимо дворников дворы Северной столицы убирали 430 единиц спецтехники.

Ранее мы сообщали о том, что гребень антициклона унесет осадки из Петербурга.

Фото:Piter.TV