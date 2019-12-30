Гребень антициклона унесет осадки из Петербурга

В течение дня температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Вероятность осадков в Петербурге в пятницу устремится к нулю. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как сообщил синоптик, на погоду в городе влияет гребень антициклона. Именно благодаря ему в небе будут заметны небольшие прояснения. Местами утром возможен туман. В течение дня температура будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Самая низкая температура в Петербурге 10 января была зафиксирована в 1987 году, тогда столбик термометра опустился до -35 градусов, самым теплым этот день был в 2007 году – плюс 9 градусов.

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