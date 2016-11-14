Съемки фильма "Война и мир" перекроют улицы в центре Петербурга 28 сентября

Перекрытия начнутся в 10:00.

В последние дни сентября в центре Санкт-Петербурга пройдут съемки художественного фильма "Война и мир" режиссера Сарика Андреасяна, из-за чего будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

В воскресенье, 28 сентября, с 10:00 будет полностью запрещено движение транспорта по Замковой улице и участку Кленовой улицы от Замковой до Инженерной. На Замковой улице в течение всего дня запретят остановку транспорта.

Во вторник, 30 сентября, с 09:00 до 21:00 на Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади будет действовать периодическое прекращение движения не более 10 минут в час. Также на отдельных участках улицы поэтапно вводят запреты на остановку транспорта и сужение проезжей части.

Детали съемок пока держатся в секрете. Премьера фильма запланирована на февраль 2027 года.

Фото: Piter.TV