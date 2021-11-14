Съемки фильма "Шаляпин" перекрыли центр Петербурга

Судя по фото, на улицах вновь можно встретить ретро-трамвай и кареты. Площадь рядом с цирком на Фонтанке полна людей в исторических костюмах.

В воскресенье, 14 ноября, в центр Петербурга оказались перекрыты улицы из-за съемок фильма о жизни оперного певца Фёдора Шаляпина. Производством фильма занимается "Москино" по заказу ВГТРК.

Съемочная группа планировала работать на площади Белинского и Караванной улице, а также набережной Мойки на участке от переулка Матвеева до улицы Писарева. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на улице вновь можно встретить ретро-трамвай и кареты. Площадь рядом с цирком на Фонтанке полна людей в исторических костюмах.

Сериал расскажет об основных этапах биографии артиста, которые повлияли на русскую культуру и на мировое искусство. Добавим, что съемки проходят при поддержке министерства культуры и комитета по культуре Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Егор Анашкин выступил режиссером-постановщиком, ведущие роли в фильме исполняют Александр Горбатов, Юлия Снигирь, Фёдор Добронравов, Ян Цапник и многие другие.

Ранее Ленобласть возместит создателям "Седьмой симфонии" часть затрат на съемки.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис