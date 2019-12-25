Ленобласть возместит создателям "Седьмой симфонии" часть затрат на съемки

Субсидии получит еще ряд фильмов.

Ленобласть возместит создателям ряда фильмов часть затрат на съемки. Общая сумма субсидий в этом году составляет 16 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации 47-го региона.

Самую большую выплату в размере 7,9 млн рублей получит компания "Мотор фильм студия" за создание фильма "Спасите Колю!". Еще 3 млн выделят "Твин Медиа" за многосерийную историческую драму "Седьмая симфония". 2,6 млн рублей достанется "Стар Медиа Дистрибьюшн" за съемки картины "Фаина".

Также субсидии от Ленобласти получат создатели фильмов "Девятаев", "Осторожно, дети!", "Приглянувшиеся", "Легенды Южного Урала" и "Эдит Сёдергран. На границе культур".

Всего в конкурсном отборе принимали участие 13 кинокомпаний. Выплаты покрывают до 20% затрат, связанных со съемкой фильма на территории Ленобласти.

Ранее мы публиковали видеорепортаж с премьеры фильма "Седьмая симфония" в Петербурге.

Фото: пресс-служба "России-1"