Съемки фильма "Пророк" перекроют движение транспорта в Петербурге

Ограничения коснутся центра города.

С 15 сентября в центре Петербурга съемки художественного фильма "Пророк" перекроют движение транспорта и запретят парковку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту в четверг, 14 сентября.

15 сентября с 14:30 до 19:00, 16 сентября с 14:30 до 19:00 и 17 сентября с 15:00 до 19:00 не получится проехать по Мошкову переулку. Кроме того, 15 сентября с 00:00 по 17 сентября до 09:00 и 17 сентября с 15:00 по 18 сентября до 12:00 запретят движение по Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8, нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.

Стоянка ограничится 15 сентября с 00:00 до 23:59 на тех же участках, где и перекроют проезд.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ограничат движение для транспорта в четырех районах с 14 сентября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга