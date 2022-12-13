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Съёмки фильма "Цербер" ограничат движение на нескольких улицах Васильевского острова
Сегодня, 9:54
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Съёмки фильма "Цербер" ограничат движение на нескольких улицах Васильевского острова

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Временные неудобства для водителей продлятся 3 дня.

В связи со съёмками фильма "Цербер" автомобильное движение в  Василеостровском районе Петербурга будет ограничено на 3 дня. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Временные неудобства продлятся в период с 8:00 27 января до 5:00 30 января.  За это время будет проехать по Тифлисской улице и Тифлисскому переулку, а также по Биржевому проезду от дома №2 до Менделеевской линии. Кроме того, 27 января с 00:00 до 8:00 на перечисленных улицах запретят парковаться.

С подробной схемой ограничений можно ознакомится здесь.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция развязки Кронштадтского шоссе и КАД начнется досрочно.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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