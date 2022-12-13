Реконструкция развязки Кронштадтского шоссе и КАД начнется досрочно

Так, развязка займет более 34 га, ее устроят по схеме "клеверный лист".

В ближайшее время начнется реконструкция развязки на пересечении Кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе. Ранее предполагалось приступить только в следующем году. Об этом 24 января рассказал комитет по инвестициям.

Так, развязка займет более 34 га, ее устроят по схеме "клеверный лист". Каждое направление движения получит обособленный съезд. Всего проектом предусмотрены 10 съездов и два новых путепровода. Также известно, что будет обустроен надземный пешеходный переход длиной 50 метров, приспособленный для маломобильных граждан.

Ранее продолжается строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Масштабный проект южной части города включен в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

Фото: Piter.tv