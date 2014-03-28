Съемки фильма Бодрова на Васильевском острове ограничат движение автомобилей

В Петербурге будут снимать фильм "Дышите свободно", из-за чего водителей просят заранее планировать маршрут.

С четырех часов вечера 2 июля до одиннадцати часов вечера 3 июля на Васильевском острове в Петербурге ограничат движение транспорта, сообщил комитет по транспорту в понедельник, 28 июня.

Полная схема организации движения опубликовали на сайте Смольного. Автомобилисты не смогут оставлять транспортные средства по Бугскому переулку, на 2-3-й линии В.О. от дома 7 до дома 11, а также на 4-5-й линии В.О. от Академического переулка до Бугского переулка.

Ранее мы писали, что "Водоканал" Петербурга готовится к ливневым дождям в городе.

Фото: Piter.tv