Съемки фильма "Бег улиток" ограничат движение транспорта в Петербурге

Движение будет приостанавливаться на 20 минут в течение часа.

В связи со съемками художественного фильма "Бег улиток" в Петербурге временно перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки проводит ООО "Лайм Студио". Движение транспортных средств по Двинской улице от Невельской до Канонерского тоннеля и Канонерскому тоннелю будет приостанавливаться в период с 18:00 1 декабря до 06:00 2-го декабря. Отмечается, что перекрытие будет длиться не более 20 минут в течение часа.

Также в начале декабря "День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта.

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