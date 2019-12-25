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Съемки фильма "Бег улиток" ограничат движение транспорта в Петербурге
Сегодня, 13:39
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nadezhda_sib

Съемки фильма "Бег улиток" ограничат движение транспорта в Петербурге

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Движение будет приостанавливаться на 20 минут в течение часа.

В связи со съемками художественного фильма "Бег улиток" в Петербурге временно перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки проводит ООО "Лайм Студио". Движение транспортных средств по Двинской улице от Невельской до Канонерского тоннеля и Канонерскому тоннелю будет приостанавливаться в период с 18:00 1 декабря до 06:00 2-го декабря. Отмечается, что перекрытие будет длиться не более 20 минут в течение часа. 

Также в начале декабря "День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта. 

Фото: pixabay.com

Теги: движение транспорта, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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