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Семилетняя петербурженка с инвалидностью отравилась психотропным веществом
Сегодня, 10:01
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himif

Семилетняя петербурженка с инвалидностью отравилась психотропным веществом

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Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ночью 21 августа в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы №5. Как стало известно Piter.TV, врачи сообщили правоохранителям о госпитализации с улицы Одоевского семилетней девочки.

Как выяснилось, юную петербурженку привезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, девочка остро отравилась психотропным веществом. Известно, что ребенок инвалид детства, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не разговаривает и постоянно принимает психотропные препараты. В отношении 42-летней матери девочки составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних. Семья пострадавшей считается благополучной.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге 15-летний школьник умер, отравившись метадоном.

Фото: Piter.TV

 

Теги: отравление, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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