Семилетний петербуржцев выпал из окна 4 этажа из-за москитной сетки

Ребенок по недосмотру 28-летней матери облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Семилетнего петербуржца обнаружили у дома № 37 по 14-й линии В.О. Мальчик выпал из окна четвертого этажа, облокотившись на москитную сетку. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Мальчика доставили в детскую городскую больницу № 2. Медики диагностировали очень серьёзные травмы. Ребенок по недосмотру 28-летней матери облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Семья полная, благополучная, на учёте не состоит. Проводится проверка.

Ранее в Невском районе полиция устроила погоню за голым мужчиной. По предварительной информации, обнаженным бегуном оказался пациент, сбежавший из Александровской больницы.

Фото: Piter.tv

