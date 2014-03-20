Ученик девятого класса ранил ножом семиклассника в Петербурге

Пострадавшего подростка госпитализировали в Детскую больницу святой Марии Магдалины с проникающим ранением грудной клетки.

Семиклассник из школы в Кировском районе Петербурга получил ножевое ранение на Тракторной улице. Как стало известно Piter.TV, пострадавший находится в реанимации.

Вечером 20 июня в полицию обратился молодой человек, который заявил, что его друга ранили. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия. Подозреваемый в преступлении, ученик девятого класса, проживающий недалеко от места происшествия, был задержан. Его доставили в 31-й отдел полиции.

Пострадавшего подростка госпитализировали в Детскую больницу святой Марии Магдалины с проникающим ранением грудной клетки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по футбольному поле и попал в студента.

Фото: Piter.TV