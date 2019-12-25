Семьи в Петербурге получили 905 млн рублей для оплаты коммунальных услуг

C апреля 2020 года правом на субсидию воспользовались 62 тысячи семей.

За 10 месяцев 2020 года субсидии для оплаты коммунальных услуг в жилом помещении получили более 71 тысячи семей. В октябре автоматическое назначение субсидии получили более 9 тысяч петербуржцев. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

В Смольном напомнили, что из-за пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в Петербурге ввели беззаявительный порядок начисления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала апреля этим правом воспользовались 62 тысячи семей.

Всего семьи получили 905 миллионов рублей, отметил вице-губернатор и напомнил, что каждый год на эти цели в бюджете Петербурга выделяется порядка 1 млрд рублей.

Отмечается, что подать заявление о предоставлении субсидии впервые можно через многофункциональные центры, портал "Госуслуги" или Городской центр жилищных субсидий, куда можно прийти лично. Меры поддержки продлеваются каждые 6 месяцев, с недавнего времени – автоматически.

Ранее мы сообщали о том, что теплоснабжающие организации Петербурга переходят к другому режиму подачи тепла в связи с резким похолоданием.

Фото: Piter.tv