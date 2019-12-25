Семеро петербуржцев получили премии правительства РФ в области образования

Премии правительства присуждают ежегодно.

Стало известно, что семь петербуржцев стали лауреатами премии правительства России в области образования. Представителям научно-образовательного сообщества присвоены звания "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования".

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что премия правительства является признанием заслуг городского научного сообщества.

Представители Высшей школы народных искусств получили премию за цикл трудов о профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах России как факторе сохранения и развития центрах народного искусства. Авторский коллектив – президент академии Валентина Максимович, ректор Полина Гусева, заведующая научно-экспериментальной педагогической лабораторией Наталья Александрова, глава кафедры лаковой миниатюрной живописи Юлия Бесшапошникова, и глава кафедры художественного кружевоплетения Екатерина Лапшина.

Доцент кафедры Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны РФ Владимир Кондрашин получил премию за создание учебника "Радиотехнические системы".

Главу кафедры оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры петербургского Технологического института Руфата Абиева отметили за разработку в составе группы исследователей комплекта учебников, учебных пособий и справочной литературы для подготовки специалистов в учреждениях высшего образования по направлению "Техносферная безопасность".

Всего лауреатами премии стали 38 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проводят работы по занижению бордюрного камня на пешеходных переходах в двух районах города. Работы в Московском и Василеостровском районах проводит Городской центр управления парковками.

Фото: Piter.tv