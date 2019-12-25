Сразу шесть детей пропали за сутки в Петербурге и Ленобласти

Большинство из них уже уходили, но возвращались спустя несколько дней.

В понедельник, 30 августа, к сотрудникам полиции Петербурга и Ленобласти обратились несколько человек с заявлениями о пропаже несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Так, двое родителей попросили найти 15-летних сына и дочь. Специалист по социальной работе в Детском Центре содействия семейному воспитанию №4 заявила о пропаже 17-летней воспитанницы, а воспитатель аналогичного учреждения в Калининском районе сообщила об исчезновении семиклассника.

В тот же день стражам порядка стало известно о пропаже пятиклассника в поселке Сельцо Ленобласти и первокурсника Бегуницкого агротехнологического техникума.

Большинство из детей уже неоднократно уходили, но возвращались спустя несколько дней.

Ранее мы писали, что мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста кикшеринговый самокат.

Фото: Piter.TV