Семён Стругачёв – о своих ролях и праздновании Нового года в актёрской среде

Уходящий 2022 год выдался насыщенным для народного артиста.

Актёр театра и кино, народный артист России Семён Стругачёв проделал большую работу за уходящий 2022 год. В беседе с журналистами "МК в Питере" он рассказал о своих последних ролях, а также о планах на предстоящие праздники.

Год запомнился картинами, в которых снимался: "Фаина", где сыграл отца Фаины Раневской, большая роль. В марте должен выйти сериал "Бедные Абрамовичи" – 12 серий, у меня одна из главных ролей. "Золотые соседи" – фильм вышел в ноябре. В "Замерзших" сыграл кое-что. В общем, урожайным выдался этот год! Семён Стругачёв, актёр театра и кино, народный артист России

Как и многие коллеги, актёр, который запомнился зрителям по серии фильмов "Особенности национальной охоты", будет встречать Новый год на работе. По словам Стругачёва, январские каникулы, во время которых отдыхает большинство людей – это особенно загруженные дни в его профессии. Именно поэтому для новогодних праздников в актёрской среде появился термин "сенокос". Всем отдыхающим артист пожелал улыбаться по утрам и вечерам.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк