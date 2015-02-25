  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семён Стругачёв – о своих ролях и праздновании Нового года в актёрской среде
Сегодня, 15:12
183
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Семён Стругачёв – о своих ролях и праздновании Нового года в актёрской среде

0 0

Уходящий 2022 год выдался насыщенным для народного артиста.

Актёр театра и кино, народный артист России Семён Стругачёв проделал большую работу за уходящий 2022 год. В беседе с журналистами "МК в Питере" он рассказал о своих последних ролях, а также о планах на предстоящие праздники.

Год запомнился картинами, в которых снимался: "Фаина", где сыграл отца Фаины Раневской, большая роль. В марте должен выйти сериал "Бедные Абрамовичи"  – 12 серий, у меня одна из главных ролей. "Золотые соседи"  – фильм вышел в ноябре. В "Замерзших" сыграл кое-что. В общем, урожайным выдался этот год!

Семён Стругачёв, актёр театра и кино, народный артист России

Как и многие коллеги, актёр, который запомнился зрителям по серии фильмов "Особенности национальной охоты", будет встречать Новый год на работе. По словам Стругачёва, январские каникулы, во время которых отдыхает большинство людей – это особенно загруженные дни в его профессии. Именно поэтому для новогодних праздников в актёрской среде появился термин "сенокос". Всем отдыхающим артист пожелал улыбаться по утрам и вечерам. 

Ранее VK Музыка рассказала, какие треки слушали пользователи в 2022 году.

Фото:  ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Теги: санкт-петербург, семен стругачев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии