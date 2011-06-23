VK Музыка рассказала, какие треки слушали пользователи в 2022 году

Артистом года стал MACAN.

VK Музыка подвела итоги года: что и кого чаще всего слушали пользователи России и стран СНГ в 2022-м году. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.

Артистом года стал MACAN. В этом году 20-летний артист выпустил сразу шесть премьер и два фита, пользователей VK Музыки особенно зацепил сингл "За всех". Всего треки артиста набрали более 700 миллионов прослушиваний за этот год.

Самый заметный рост на платформе показал Xcho – он стал первым в номинации "Прорыв года" и набрал более 400 миллионов прослушиваний. В номинациях "Артистка года" и "Альбом года" победила ANNA ASTI.

Группа года – Miyagi & Эндшпиль. Треки артистов уже третий год подряд попадают в топ самых популярных – в 2022-м их слушали больше 1,3 миллиарда раз.

Ранее Яндекс Музыка поделилась, какие треки слушали пользователи в 2022 году.

Фото: пресс-служба ВКонтакте; pxhere.com