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VK Музыка рассказала, какие треки слушали пользователи в 2022 году
Сегодня, 10:23
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VK Музыка рассказала, какие треки слушали пользователи в 2022 году

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Артистом года стал MACAN.

VK Музыка подвела итоги года: что и кого чаще всего слушали пользователи России и стран СНГ в 2022-м году. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.

Артистом года стал MACAN. В этом году 20-летний артист выпустил сразу шесть премьер и два фита, пользователей VK Музыки особенно зацепил сингл "За всех". Всего треки артиста набрали более 700 миллионов прослушиваний за этот год.

Самый заметный рост на платформе показал Xcho – он стал первым в номинации "Прорыв года" и набрал более 400 миллионов прослушиваний. В номинациях "Артистка года" и "Альбом года" победила ANNA ASTI. 

Группа года – Miyagi & Эндшпиль. Треки артистов уже третий год подряд попадают в топ самых популярных – в 2022-м их слушали больше 1,3 миллиарда раз.

Ранее Яндекс Музыка поделилась, какие треки слушали пользователи в 2022 году

Фото: пресс-служба ВКонтакте; pxhere.com

Теги: музыка
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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