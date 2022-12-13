Семейство кабанов заметили на Приморском шоссе

Около Сестрорецка заметили семейство кабанов. Животные гуляли по Приморскому шоссе около поселка Солнечное. Об этом сообщил на своей странице очевидец Михаил Кормин.
Диких зверей заметили 20 мая около 20:30. Житель Петербурга призвал отдыхающих соблюдать осторожность.
При встрече обкашлили ряд вопросиков. В итоге встречи все кабаны (пять или шесть) ушли в сторону СНТ Солнечное и госдач Солнечное-3. Слышно похрюкивание молодых кабаньих подсвинков, бегущих по кустам. Предлагаю всем туристам на пляже Ласковый быть начеку.
Михаил Кормин, очевидец
Ранее на Piter.tv опубликовали рекомендации от МЧС на случай неожиданной встречи с диким животным.
Фото: ВКонтакте / Михаил Кормин
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