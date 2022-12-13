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Петербуржцам рассказали перед летними каникулами, как вести себя при встрече с дикими животными
Сегодня, 18:28
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Петербуржцам рассказали перед летними каникулами, как вести себя при встрече с дикими животными

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Рекомендации дали в ГУ МЧС.

Перед летними каникулами жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными. Рекомендациями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Если произошла неожиданная встреча с диким животным, следует остановиться и сохранять спокойствие. Если зверь не успел вас заметить, нужно тихо уйти. Нельзя убегать от животного. Обычно дикие звери быстрее человека. 

Нельзя бросать предметы в животных и кричать. Такое поведение может спровоцировать нападение. 

Желательно не демонстрировать свой страх.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе прошел праздник фонтанов.

Фото: Piter.tv

Теги: дикие звери, животные, лес, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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