Петербуржцам рассказали перед летними каникулами, как вести себя при встрече с дикими животными

Рекомендации дали в ГУ МЧС.

Перед летними каникулами жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными. Рекомендациями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Если произошла неожиданная встреча с диким животным, следует остановиться и сохранять спокойствие. Если зверь не успел вас заметить, нужно тихо уйти. Нельзя убегать от животного. Обычно дикие звери быстрее человека.

Нельзя бросать предметы в животных и кричать. Такое поведение может спровоцировать нападение.

Желательно не демонстрировать свой страх.

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Фото: Piter.tv