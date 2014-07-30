Семейный подряд из Тайшета, специализирующийся на хищении имущества из фур, ожидает суда

Мужчина с супругой и двумя сыновьями забирали чужое имущество из транспортных средств и затем продавали.

Семейный подряд из города Тайшета в Красноярском крае, специализирующийся на хищении имущества из фур, ожидает суд. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Следователи установили, что местный житель 1966 года рождения вместе с двумя сыновьями 1987 и 1993 годов рождения в ночное время на ходу проникали в транспортные средства, оставленные на автомобильных дорогах, после чего забирали из салонов машин имущество. В обязанности супруги организатора схемы, согласно договоренности, входили сбыт украденного и распределение дохода. Сейчас вся группа злоумышленников задержана.

В ходе обыска по местам жительства обвиняемых и лиц, через которых реализовывалось похищенное имущество, оперативниками изъяты два автомобиля, использовавшихся при совершении преступлений, в них для удобства преступников выставляется лобовое стекло. Дополнительно удалось изъять украденные вещи: бытовую технику, аудио- и видеоаппаратуру, одежду, обувь, продукты питания, автомобильные запасные части, автомасла, денежные средства, ювелирные изделия. Пострадавшими от действий банды признаны пять компаний. Общая сумма материального ущерба для них составила 1,5 миллионов руб.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража организованной группой". пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в судебную инстанцию для рассмотрения их по существу.

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Фото и видео: Telegram / 24